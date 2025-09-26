Trump'tan Gazze açıklaması: Anlaşmaya yakınız

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere verdiği demeçte Gazze konusunda önemli bir açıklama yaptı.

"Gazze'de anlaşmaya yakınız" ifadesini kullanan Trump, şunları ifade etti: “Sanırım bir anlaşma sağladık. Gazze konusunda bir anlaşma sağladık gibi görünüyor. Sanırım bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak ve savaşı sona erdirecek bir anlaşma olacak.”

Trump’ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesine ilişkin bir plan sunduğu öne sürülmüştü. Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, salı günü AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra çok sayıda Körfez ülke liderinin katıldığı toplantıda “Gazze ve Ortadoğu’da barış” konulu 21 maddelik bir plan sunulduğunu söyledi. Trump planının “hem İsrail hem de bölge ülkelerinin endişelerine cevap verdiğini” söyleyen Witkoff, “Önümüzdeki günlerde çığır açıcı bir duyuruda bulunma ihtimalimiz olduğu konusunda güven duyuyorum” diye konuşmuştu.