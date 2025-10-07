Trump'tan Gazze Planı açıklaması: Erdoğan, bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de anlaşma sağlanması için önemli aşama kaydedildiğini belirterek, Türkiye'nin bu yöndeki çabasına dikkat çekti.

Trump, Gazze'de ateşkes planı hakkında Oval Ofis'te basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüm. O harika ve çok güçlü biri. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, halen Mısır'da devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.