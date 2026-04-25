Trump'tan geri adım: ABD heyetinin İran ile temas kapsamındaki Pakistan ziyareti son anda iptal edildi

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve danışmanı Jared Kushner’in Pakistan’a gitmesi yönündeki plan iptal edildi. Ziyaretin, İranlı yetkililerle gerçekleştirilmesi muhtemel diplomatik temasların bir parçası olduğu ifade ediliyordu.

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Pakistan seyahatini son anda iptal etme kararı aldığını bildirdi.

Haberde, Pakistan'a gitmeye hazırlanan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'e, seyahati iptal ettiğini söyleyen Trump'ın, "Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız" dediği aktarıldı.

Trump'ın, ekibine ayrıca, "Elimizde tüm araçlar mevcut, bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık, öylece oturup boş muhabbetler etmek uğruna 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız" dediği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Pakistan'dan ayrıldığı haberinin duyurulmasının ardından geldi.

İRAN "GÖRÜŞME YOK" DEMİŞTİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitmişti.

Arakçi’nin ziyareti sırasında İran basını, ABD’li heyet ile herhangi bir görüşme yapılmayacağını bildirerek olası temas iddialarını yalanlamıştı. ABD tarafı ise planın iptal edilmesine ilişkin henüz resmi bir gerekçe açıklamadı.

İran heyetinin de Pakistan'dan ayrıldığı öğrenilmişti.

"SEYAHAT İPTALİ SAVAŞIN YENİDEN BAŞLAYACAĞI ANLAMINA GELMİYOR"

ABD Başkanı Trump, Amerikan haber sitesi Axios'a verdiği kısa demeçte ABD heyetinin Pakistan'a yapılması planlanan seyahatinin iptal edilmesinin savaşın yeniden başlayacağı anlamına gelmediğini belirterek, "Hayır. Bu öyle bir şey anlamına gelmiyor. Henüz bunu düşünmedik" dedi.

ABD Başkanı, "Tüm kozlar elimizde. Oraya gidip oturup boş boş konuşmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan aynı konuyla ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan Trump, İran’da "liderlikle ilgili muazzam bir iç çekişme ve kafa karışıklığı" bulunduğunu öne sürerek, "Kimin sorumlu olduğunu kimse bilmiyor, kendileri bile. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda yok! Konuşmak istiyorlarsa, sadece aramaları yeterli" ifadelerini kullandı.