Trump'tan Grönland açıklaması: ABD'ye karşı çıkan ülkelere tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlikleri için Grönland'a ihtiyaçları olduğunu savunarak bu konuda NATO ile görüştüklerini söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Grönland'ın ABD'ye geçişi sağlanmazsa NATO'dan çekilip çekilmeyecekleri yönündeki soruya yanıt verdi.

NATO ile müzakerelerin sürdüğü cevabını veren Trump, "Ulusal güvenliğimiz için Grönland'a ihtiyacımız var" dedi.

Grönland'ın ABD kontrolünde olmamasının, 'Altın Kubbe' ve diğer savunma yatırımları açısından güvenlik zafiyeti yaratacağını savunan Trump, ülkesinin ordu gücüne vurgu yaptı.

TERS DÜŞEN ÜLKELERE GÜMRÜK TARİFESİ YAPTIRIMI

Venezuela ve İran'daki operasyonları hatırlatan Trump, "Dünyanın en kudretli ordusuna sahibiz. Nükleer kapasitelerin yok edilmesinde bunu gördünüz. Dolayısıyla evet, NATO ile irtibat halindeyiz" ifadelerini kullandı.

Trump, Grönland konusunda Washington ile ters düşen ülkelere gümrük tarifesi uygulayabileceğini de sözlerine ekledi. Trump, bu vergi yaptırımını Grönland sürecinde de devreye sokabileceğini, çünkü adanın bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu öne sürdü.