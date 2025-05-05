Trump'tan Grönland için 'askerî güç kullanma' tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, pek çok kez işgal niyetini belli ettiği Grönland'a karşı 'askerî güç' kullanma ihtimalini reddetmedi.

NBC News'ün "Meet the Press" programına konuk olan Trump, Grönland'a ilişkin açıklamalarını tekrarladı.

Trump, Grönland kıyılarında Rus ve Çin gemilerinin olduğunu belirterek buranın korunması için Grönland'a "çok ihtiyaçları" olduğunu söyledi.

Grönland'ın kontrolünü sağlamak için askeri güç kullanma ihtimaline ilişkin de Trump, "Yapacağımı söylemiyorum ama hiçbir şeyi de dışlamıyorum" diye konuştu.

Trump, Grönland'ın düşük nüfusa sahip olduğunu belirterek ülke halkını 'seveceklerini ve bakacaklarını' savundu.

TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söylemişti.

Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetmişti.

Öte yandan, eşi Usha Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Grönland'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, burada yaptığı açıklamada, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını savunmuştu.

Vance, "Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor." demiş ve askeri güç kullanmaya gerek kalmadan, Grönland halkının "nihayetinde ABD'nin ve Ada'nın kontrolüne ilişkin arzusunun yanında yer alacağına" inandığını belirtmişti.