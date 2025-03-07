Trump'tan Hamaney'e 'nükleer' konulu müzakere mektubu: Umarım kabul edilir

ABD Başkanı Trump, İran dinî lideri Hamaney'e bir anlaşma müzakere etmek için dün mektup gönderdiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre görüşmenin gerçekleşmesini umduğunu belirten Trump cuma günü Fox Business Network'te yayımlanan röportajında, “Umarım müzakere edersiniz dedim, çünkü bu İran için çok daha iyi olacak” dedi.

Trump, “Bence o mektubu kabul etmek istiyorlar. Diğer alternatif ise bir şeyler yapmamız gerektiği çünkü başka bir nükleer silaha izin veremezsiniz" ifadelerini kullandı.

Mektubun İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderildiği anlaşılsa da Beyaz Saray'dan konuyla ilgili resmî bir açıklama yapımladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un İran Büyükelçisi Kazem Jalali ile İran'ın nükleer programı etrafındaki durumu çözmeye yönelik uluslararası çabaları görüştüğünü söylemişti.