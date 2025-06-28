Trump'tan Hamaney'e: Onu çirkin bir ölümden kurtardım

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in son açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Hamaney’in Katar’daki Amerikan üssüne benzer saldırıların tekrarlanabileceği yönündeki ifadelerinin ardından Trump, İran’a yönelik yaptırımların gevşetilmesi için yürüttüğü çalışmaları durdurduğunu duyurdu.

Trump, kişisel sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ülkenin toparlanması için bir fırsat sunulması adına girişimlerde bulunduğunu ancak buna karşılık "öfke, nefret ve tiksintiyle karşılaştığını" söyledi. Bu nedenle, yaptırımların kaldırılması yönündeki tüm süreci “derhal askıya aldığını” belirtti.

İran lideri Hamaney’in “İsrail’e karşı zafer” söylemine de değinen Trump, bu sözleri "gerçek dışı ve akılsızca" olarak nitelendirdi.

"HAYATINA SON VERİLMESİNE İZİN VERMEDİM"

İran’ın savaş nedeniyle büyük bir yıkıma uğradığını savunan Trump, “Üç nükleer tesisi imha edildi. Nerede saklandığını tam olarak biliyordum ama onun hayatına son verilmesine izin vermedim” dedi. Kendisinin bu kararıyla Hamaney’i “aşağılayıcı bir ölümden” kurtardığını ifade eden Trump, teşekkür beklemediğini de ekledi.

Savaşın son gününde İsrail’e, Tahran’a yönelen uçaklarını geri çekmesini söylediğini açıklayan Trump, bu müdahalenin olası en büyük saldırı olabileceğini ve çok sayıda can kaybı yaşanabileceğini dile getirdi. Bu adımı atmayarak büyük bir yıkımın önüne geçtiğini savundu.

İran’a uygulanan yaptırımların çok etkili olduğunu vurgulayan Trump, Tahran yönetimine seslenerek, ülkenin “dünya düzenine yeniden entegre olması gerektiğini” söyledi. Aksi takdirde İran için durumun daha da kötüleşeceğini belirten Trump, “Ekonomileri çökmüş durumda, ordu yok olmuş, halkın umudu kalmamış. Her zaman öfke ve saldırganlık içindeler. Keşke sirke yerine balla daha fazlasının kazanılabileceğini anlayabilselerdi” ifadelerini kullandı.

İran ile İsrail arasında 12 gün süren savaşta İsrail'in Hamaney'e suikast düzenlemek istediği ancak bu planı Trump'ın veto ettiği öne sürülmüştü.