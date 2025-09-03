Giriş / Abone Ol
Dünya
  • 03.09.2025 19:07
  • Giriş: 03.09.2025 19:07
  • Güncelleme: 03.09.2025 19:08
Kaynak: İHA
Trump'tan Hamas'a çağrı: "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin"
FOTOĞRAF: İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a çağrı yaparak, "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Hamas'a çağrıda bulundu.

Trump, Hamas'tan birkaç rehineyi değil tamamını serbest bırakmasını isteyerek, "Hamas'a 20 rehinenin tamamını derhal geri vermesini söyleyin. İşler hızla değişecek ve bitecektir" dedi.

