Dünya
  • 21.10.2025 18:30
  • Güncelleme: 21.10.2025 18:35
Trump'tan Hamas'a gözdağı: Ateşkesi ihlal ederse bölge ülkeleri müdahaleye hazır

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açılamada Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürmesi halinde Gazze’ye yönelik askeri müdahalenin kaçınılmaz olabileceğini belirtti.

Trump, açıklamasını kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptı.

Mesajında, “Bölgedeki ve çevresindeki bazı ülkeler, Hamas’ın ateşkes şartlarını ihlal etmesi durumunda Gazze’ye güçlü biçimde müdahale etme niyetlerini bize iletti. Ancak kendilerine henüz zamanının gelmediğini söyledim” dedi.

