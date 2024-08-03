Trump'tan Harris'e 'tartışma' teklifi: Anlaştığı kanalı açıkladı

Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris ile tartışmak için FoxNews ile anlaştığını duyurdu. Harris'ten henüz yanıt gelmedi.

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve bir önceki ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Parti’nin başkan adayı ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile 4 Eylül’de canlı yayında karşı karşıya gelmek üzere FoxNews ile anlaştığını belirtti.

ABD’de başkanlık seçimi yaklaşırken, liderler kampanyalarını sürdürüyor. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in dün başlayan oylamada Demokratların başkan adayı olarak seçilmesinin ardından Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’ın rakibi de netleşmiş oldu.

Trump kendi kurduğu Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, “4 Eylül Çarşamba günü Kamala Harris ile tartışmak üzere FoxNews ile anlaştım” ifadelerini kullandı.

Demokratların başkan adayı Harris’in tartışmayı kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil. Harris, daha önce yaptığı bir açıklamada Trump ile canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu söylemişti.