Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması: Donanmaya emir verdim

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "ABD donanmasına, Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen her türlü tekneyi, ne kadar küçük olursa olsun vurup imha etme emri verdim. Bu konuda hiç tereddüt edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin boğazdaki mayınları temizlemeye devam ettiğini savunan Trump, donanmaya bu faaliyetleri de üç katına çıkarmalarını emrettiğini aktardı.

ABD merkezli Washington Post (WP) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesinin yaklaşık 6 ay sürebileceğini belirtmişti.