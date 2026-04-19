Trump'tan ikinci tur müzakereler için açıklama: İran'ı tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını açıklayan İran'a tehditte bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, İran'ın dün Boğaz'da ateş açarak mevcut ateşkes anlaşmasını tamamen ihlal ettiğini öne sürdü ve söz konusu mermilerin birçoğunun bir Fransız gemisi ile İngiltere'ye ait bir yük gemisini hedef aldığını iddia etti.

ikinci tur müzakereler için de açıklamalarda bulunan Trump, ABD heyetinin müzakereler için yarın akşam Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacağını duyurdu.

Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma kararına da değindi. ABD'nin uyguladığı abluka nedeniyle Boğazın zaten kapalı olduğunu savunan Trump, “Bilmeden bize yardım ediyorlar. Kapalı geçiş nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybeden onlardır, ABD hiçbir şey kaybetmiyor” iddiasında bulundu.

İran'a çok adil ve makul bir anlaşma sunduklarını iddia eden Trump, söz konusu teklifin reddedilmesi durumunda ağır saldırılarda bulunacaklarını bildirdi.

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Umarım bu anlaşmayı kabul ederler, çünkü etmezlerse ABD, İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü vuracak. Artık iyi adam olmak yok! Hızla ve kolayca yıkılacaklar. Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, diğer başkanlar tarafından son 47 yıldır İran'a yapılması gereken şeyi yapmak benim için bir onur olacak. İran ölüm makinesinin sona erme vakti geldi!”