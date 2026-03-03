Trump'tan İngiltere Başbakanı Starmer'a İran tepkisi: "Yardımcı olmadı, bunu hiç düşünmemiştim"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına yeterince destek olmadıkları gerekçesiyle İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a tepki gösterdi.

Trump, 'uzun süreli bir savaştan yana olmadığını' belirten Starmer'ı eleştirirken iki ülkenin sahip olduğu 'özel ilişkinin' zor duruma girdiğini bildirdi.

"BUNU GÖRECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Trump, Starmer hakkında “O yardımcı olmadı... Bunu göreceğimi hiç düşünmemiştim. İngiltere'den bunu göreceğimi hiç düşünmemiştim” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin dramatik bir şekilde değiştiğini de vurgulayan Trump, “Aslında artık farklı bir dünya. Ülkenizle daha önce kurduğumuz ilişkiden çok farklı bir ilişki" ifadelerini kullandı.