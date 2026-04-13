Trump'tan İran'a abluka, Küba'ya tehdit, Papa'ya tepki

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la nükleer silah maddesi hariç hemen her konuda anlaştıklarını belirterek, "Ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşmaz olmaz" dedi.

ABD Başkanı Trump, bir fast food zincirinden verdiği sipariş Beyaz Saray'a teslim edilirken basın mensuplarının İran'la ilgili sorularını yanıtladı.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve ekibinin İslamabad'da iyi iş çıkardığını savunarak, İranlılarla nükleer silah hariç hemen her konuda anlaştıklarını iddia etti.

ABD Başkanı, İran'la yeni bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu ima ederek, "İran’la birçok konuda anlaştık, ama nükleer konusunda anlaşmadık; ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz" ifadelerini kullandı.

İranlıların bu sabah kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini ileri süren Trump, kimlerle görüştüklerini ise paylaşmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI İDDİASI

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden "dünyaya şantaj yaptığını" savunan Trump, "İranlılar dünyayı şantajla tehdit ediyor, bunun olmasına izin veremeyiz" dedi.

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasıyla Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından "şantaj" aracı olarak kullanılmasını engellediklerini savunan Trump, bu konuda ellerinde tüm imkanların olduğunu ileri sürdü.

Trump, Hürmüz Boğazı konusunda başka ülkelere ihtiyaçlarının olmadığı, ancak kendilerine gelen yardım teklifini ise kabul ettikleri iddiasında bulundu. Hangi ülkelerin Hürmüz Boğazı konusunda destek vereceği hususunda detaya girmeyen ABD Başkanı, yarın bu ülkeleri duyurabileceklerini söyledi.

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının başladığını anımsatan Trump, "Şu anda İran limanlarına yönelik bir abluka var. İran şu anda kesinlikle hiçbir ticari faaliyet yürütmüyor ve biz de bu durumu kolay bir şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" söyleyerek, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz" ifadelerini kullandı.

PAPA İLE POLEMİK

Papa 14. Leo'nun Cezayir'e giderken kendisine verdiği yanıt hatırlatılan Trump, Papa ile yaşadığı polemik konusunda net ifadeler kullandı.

Papa'nın açıklamalarına katılmadığını kaydeden Trump, suçla mücadelede iyi iş çıkardığını savunarak, "Biz kanun ve düzene inanıyoruz. Papa Leo'nun ise bu konuda bir sorunu var gibi görünüyor. Dolayısıyla özür dileyecek bir şey yok, kendisi yanılıyor" şeklinde konuştu.

14. Leo'nun İran konusundaki açıklamalarına da değinen Trump, "Papa, İran konusunda yaptıklarımın tam tersini savunuyordu ve nükleer silaha sahip bir İran'a izin verilemez. Ben şu an sadece Papa Leo'ya cevap veriyorum" dedi.

Trump ayrıca, kendisini İsa peygamber gibi tasvir eden ve daha sonra sildiği bir görsel ile ilgili soruya yanıt verirken, amacının kendisini İsa gibi göstermek olmadığını söyledi.

ABD Başkanı, kendisinin Kızılhaç görevlisi bir "şifacı" olarak tasvir edildiğini ve amacının sadece bu olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Papa 14. Leo'ya yönelik eleştirilerde bulunmuştu..

Papa'nın "suç ve nükleer silahlar konusunda zayıf" ve "dış politikada berbat" olduğunu savunan Trump, 14. Leo'nun bu göreve sırf ABD'li olduğu ve kendisi Beyaz Saray'da bulunduğu için Kilise tarafından "onunla başa çıkmak" amacıyla getirildiğini iddia etmişti.

Papa'nın kendisine minnettar olması gerektiğini savunan Trump, şunları kaydetmişti:

"İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünen bir Papa istemiyorum. Amerika'nın, ABD'ye büyük miktarda uyuşturucu gönderen ve daha da kötüsü katiller ve uyuşturucu satıcıları dahil hapishanelerini ülkemize boşaltan Venezuela'ya saldırmasının kötü bir şey olduğunu düşünen bir Papa istemiyorum ve ben, ezici bir çoğunlukla seçildiğim şeyi tam olarak yaptığım için ABD Başkanı'nı eleştiren bir Papa istemiyorum."

Trump, "Leo, Papa olarak kendine çekidüzen vermeli, sağduyulu davranmalı, radikal solun isteklerine boyun eğmeyi bırakmalı ve siyasetçi değil de büyük bir Papa olmaya odaklanmalı" ifadesini kullanmıştı.

Trump, eleştirilerinin ardından kendisini İsa peygamber gibi tasvir eden bir görsel de paylaşmış, daha sonra bu paylaşımını silmişti.

Papa 14. Leo ise Trump'ın bu sözlerine yönelik, bugün Cezayir'e giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya devam edeceğim. Onunla bir tartışmaya girmeye niyetim yok" demişti.