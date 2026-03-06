Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Koşulsuz teslimiyet dışında şansları yok

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaptı.

Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından mesaj paylaşan Trump, İran için "koşulsuz bir teslimiyet" dışında hiçbir anlaşma imkânı olmadığını söyledi.

Daha sonra İran için 'müthiş ve kabul edilebilir' liderler belirleneceğini ifade eden Trump, "Daha sonra muhteşem müttefiklerimizle birlikte İran'ı yıkımdan kurtarmak ekonomik olarak hiç olmadığı kadar büyük ve güçlü yapmak için yorulmadan çalışacağız" dedi.

Trump, mesajını "Make America Great Again" sloganına gönderme yaparak "Make Iran Great Again (MIGA) sözleriyle tamamladı.