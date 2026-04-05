Trump'tan İran'a küfürlü tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı açması için İran'a tehditte bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salı günü İran'da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak!" tehdidinde bulundu.

Paylaşımında küfürlü ifadelere yer veren Trump, "Açın şu lanet boğazı, sizi çılgın p..ler, yoksa cehennemde yaşayacaksınız" dedi.

Trump, paylaşımının sonunda, "Allah'a hamdolsun" ifadesini kullandı.

OVAL OFİS'TE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Öte yandan, başka paylaşımında da Trump, İran'da düşürülen savaş uçağının yaralı F-15 mürettebatının operasyonla "İran dağlarının derinliklerinden kurtarıldığını" belirtti.

Trump, "Bu tür baskınlar nadiren denenir çünkü hem personel hem de ekipman için büyük tehlike vardır. Böyle bir operasyon normalde gerçekleşmez" ifadelerini kullandı.

İkinci baskının ilk baskının ardından geldiğini aktaran Trump, operasyonların 7 saat sürdüğünü kaydetti.

Trump, yarın Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te askeri yetkililerle basın toplantısı düzenleneceğini de açıkladı.