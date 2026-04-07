Trump'tan İran'a saldırı tehdidi: Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a saldırı tehdidinde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" dedi.

Trump, şöyle devam etti: "Ancak, artık farklı, daha akıllı ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu tam ve kapsamlı rejim değişimi yaşandığına göre, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir?

"Bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihindeki en önemli anlardan birini yaşayacağız" diyen Trump, "47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı İran'ın muhteşem halkını korusun!" ifadelerini kullandı.

Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.