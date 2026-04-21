Trump'tan İran'a tehdit: Anlaşma sağlanmazsa bombalamalar devam edecek

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC kanalında yayınlanan Squawk Box programına telefonla bağlanarak İran'la ilgili son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

İran ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelerine dikkati çeken Trump, bu görüşmelerin iyi geçeceğine inandığını kaydetti.

Tahran'ın söz konusu müzakerelere temsilcilerini göndermekten başka seçeneği olmadığını savunan Trump, şu anda kendilerinin ateşkes öncesine göre çok daha güçlü bir pozisyonda olduğunu iddia etti.

Trump, "İyi bir anlaşma yapmak istiyorum. Zamanım bol. Sadece iyi bir anlaşma değil, harika bir anlaşma yapmak istiyorum. Bence (İran’la) sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok" değerlendirmesini yaptı.

İRAN'A TEHDİT

İran'la bir anlaşma sağlanamaması durumunda ne olacağına ilişkin soruya ise Trump, "O zaman bombalamaların devam edeceğini düşünüyorum çünkü bence uygun olan bu. Biz buna hazırız" yanıtını verdi.

Geçici ateşkesi uzatmayı düşünmediğini belirten Trump, Tahran'la bir anlaşma yapmanın şu an en doğru yol olduğunu savundu.

Ateşkes öncesine göre Amerikan ordusunun azalan silah stoklarını takviye ettiklerini ileri süren Trump, silah ve mühimmat bakımından daha hazır durumda olduklarını ve İran'ın ise silah stoklarının sadece küçük bir kısmını yenileyebildiğini iddia etti.

ABD ile İran arasındaki ateşkes 23 Nisan Perşembe günü saat 03.00’te sona erecek.

"İRAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ" İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

ABD heyetinin İran ile yürütülecek kalıcı ateşkes görüşmeleri için bugün İslamabad'a gitmesi beklenirken, Trump, "İran ateşkesi defalarca ihlal etti" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan'da Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüş ancak görüşmelerin "anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, Pakistanlı yetkiliye dayandırdığı bugünkü haberinde, İranlı "ön müzakere heyetinin" ABD ile müzakereler için İslamabad'a geldiğini iddia etmişti.

İran ise söz konusu iddiayı ne doğrulamış ne de İslamabad'a bir heyet gönderme kararı aldığını açıklamıştı. Pakistanlı kaynaklar, New York Post'a, Tahran'ın "ikinci bir tur için istekli" olduğunu ancak bu konuda "henüz bir karar alınmadığını" söylemişti.