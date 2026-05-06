Trump'tan İran'a tehdit: Anlaşmayı kabul etmezlerse bombardıman başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir açıklama yaparak İran'a tehditte bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump, "İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarsak zaten efsaneleşmiş olan 'Destansı Öfke' sona erecek ve son derece etkili abluka, Hürmüz Boğazı’nın İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır" dedi.

Trump, açıklamasının devamında, "Eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki önceye kıyasla çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır" tehdidinde bulundu.

TRUMP "ÖZGÜRLÜK PROJESİ"Nİ DURDURMUŞTU

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savunmuştu.

Trump, 'Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirmişti.