Trump'tan İran'a tehdit: Hızlı hareket etmeleri gerekiyor yoksa onlardan geriye bir şey kalmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yeni bir tehdit açıklamasında bulundu. Trump, İran'a "çok hızlı" hareket etmeleri çağrısında bulunurken aksi takdirde "onlar"dan geriye bir şey kalmayacağını söyledi.

TruthSocial hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“İran için saat işliyor ve hızlı hareket etmeleri gerekiyor, HEM DE ÇOK HIZLI, yoksa geriye onlardan hiçbir şey kalmayacak. ZAMAN DARALIYOR! Başkan DJT”