Trump'tan İran'a tehdit: "Sonuçları korkunç olacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki İran destekli Husiler üzerinden İran’ı hedef aldı. Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini ifade eden Trump, "Yemen'de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran’dan kaynaklanmakta" dedi.

Trump, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek" ifadelerini kullanarak, İran’ın hâlâ Husileri kontrol ettiğini söyledi.

İran’ın Husilere silah, para ve istihbarat desteği sağladığını aktaran Trump, "Husiler tarafından atılan her kurşun İran tarafından atılmış olarak görülecek ve İran sorumlu tutulacak, sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak" dedi.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth'tan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kimse kandırılmasın! Yemen halkının nefret ettiği, Yemen'de konuşlanmış kötü niyetli mafya ve haydutlar olan Husiler tarafından yapılan yüzlerce saldırının hepsi İRAN'dan kaynaklanıyor ve İRAN tarafından yaratılıyor. "Husiler" tarafından yapılacak herhangi bir saldırı veya misilleme büyük bir güçle karşılanacak ve bu gücün orada duracağının garantisi yok. İran, kontrolünü kaybettiği haydut teröristlerin "masum kurbanı" rolünü oynadı, ancak kontrolü kaybetmedi. Her hareketi dikte ediyor, onlara silah veriyor, onlara para ve son derece gelişmiş askeri teçhizat sağlıyor ve hatta sözde "İstihbarat" sağlıyor. Husiler tarafından atılan her atış, bundan sonra İRAN'ın silahları ve liderliği tarafından atılmış bir atış olarak görülecek ve İRAN sorumlu tutulacak ve sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak!"