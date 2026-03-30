Trump'tan İran'a yeni tehdit: Hürmüz açılmazsa tüm elektrik tesisleri ve petrol kuyularını yok ederiz!

ABD Başkanı Trump, İran'a ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, İran’daki askeri operasyonlarını sona erdirmek için "yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler" yürüttüklerini iddia etti.

ABD Başkanı, kısa süre içerisinde bir anlaşmaya varılmaz ve Hürmüz Boğazı derhal "ticarete açık" hale getirilmezse, İran'daki tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçurup tamemen ypok edecekleri tehdidinde bulundu.

Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütmektedir. Büyük ilerleme kaydedilmiştir; ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa, ki muhtemelen varılacaktır, ve Hürmüz Boğazı derhal 'ticarete açık' hale getirilmezse, İran’daki 'bulunuşumuzu' şimdiye kadar özellikle 'dokunmadığımız' tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı (ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini!) havaya uçurup tamamen yok ederek sonlandıracağız. Bu, İran’ın eski rejiminin 47 yıllık 'terör saltanatı' boyunca katlettiği ve öldürdüğü çok sayıdaki askerimiz ve diğer kişiler için bir karşılık olacaktır. İlginiz için teşekkür ederim."