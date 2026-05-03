Trump'tan İran'a yeni tehdit: Yeterince büyük bedel ödemediler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeterince bedel ödemediğini söyledi.

ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın gönderdiği planı yakında inceleyeceğim. Ancak son 47 yılda insanlığa ve dünyaya yaptıkları için henüz yeterince büyük bir bedel ödemediklerinden dolayı bunun kabul edilebilir olabileceğini hayal edemiyorum."

Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise İran'a yönelik saldırıların başlama ihtimali olduğunu dile getirdi.

İran limanlarına yönelik uygulanan ablukanın dostane olduğunu söyleyen Trump, İran'da liderin kim olduğunun ise bilinmediğini ifade etti.

Öte yandan Trump, Almanya'dan çekecekleri asker sayısının 5 bini aşacağını işaret etti.