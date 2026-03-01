Trump'tan İran'a yönelik saldırıyla ilgili açıklama: 4 hafta sürebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırının ne kadar süreceğine ilişkin “Her zaman dört haftalık bir süreç oldu. Bunun dört hafta kadar süreceğini düşündük. Her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreçti — ne kadar güçlü olursa olsun, bu büyük bir ülke, dört hafta sürecek — ya da daha az" dedi.

Daily Mail'e konuşan Trump, ölen ABD'li askerlerle ilgili kaybın olmasının beklendiğini ifade etti ve “Onlar harika insanlar,” dedi Başkan. “Ve biliyorsunuz, bunun olmasını bekleriz, ne yazık ki. Sürekli olabilir — tekrar olabilir" dedi.

Trump, bu üç kaybın ikinci dönemindeki ilk kayıplar olduğunu ifade etti.

Trump, İran’a yönelik saldırılarla ilgili olası bir zaman çizelgesini açıkladı. Trump, saldırıların dört hafta boyunca sürebileceğini ima etti. Trump şöyle konuştu:

Trump ayrıca şimdiye kadar saldırıların hiçbir sonucuna şaşırmadığını söyledi.