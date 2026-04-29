Trump'tan İran ablukasını sürdürme talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik ablukayı uzun süre devam ettirmeye hazırlanılması talimatını verdi.

The Wall Street Journal’ın dün yayınladığı haberine göre, Trump son toplantılarda İran’ın limanlarına gidiş ve gelişleri engelleyerek ülkenin ekonomisi ve petrol ihracatı üzerindeki baskıyı sürdürmeyi tercih etti.

Habere göreTrump, diğer seçeneklerin mevcut ablukayı sürdürmeye kıyasla daha yüksek risk taşıdığını belirtiyor.

ABD ve İsrail, 28 Şubat’ta İran’a karşı ortak bir saldırı başlatmış, bunun üzerine Tahran da bölge genelinde “ABD çıkarları” olarak nitelendirdiği hedeflere, çoğu Körfez ülkelerinde olmak üzere, saldırılarla karşılık vermişti.

8 Nisan’da Pakistan arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmiş, ardından 11-12 Nisan’da İslamabad’da görüşmeler yapılmıştı. Ancak müzakereler anlaşma sağlanamadan sona erdi.

Trump daha sonra, Tahran’dan gelecek bir teklif beklenirken ateşkesin Pakistan’ın talebi üzerine uzatıldığını söyledi.

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını içeren ancak nükleer programına ilişkin konuları daha sonraya bırakan son teklifini kabul etmesinin düşük ihtimal olduğunu ifade etti.