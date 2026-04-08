Trump'tan İran açıklaması: 2 haftalık ateşkesi kabul ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in önerisine atıfta bulundu ve "Saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum" dedi. Trump'ın açıklaması İran'a verdiği sürenin dolmasına yaklaşık 1 saat kala geldi. Trump, İran'a 8 Nisan Salı günü saat 20.00'ye (Türkiye saati ile 03.00) kadar süre tanımıştı.

TruthSocial'dan açıklama yapan ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile yaptığım görüşmeler doğrultusunda — ki kendileri bu gece İran’a gönderilmekte olan yıkıcı gücü durdurmamı talep ettiler — ve İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı’nı TAM, DERHAL ve GÜVENLİ bir şekilde açmayı kabul etmesi şartıyla, İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için askıya almayı kabul ediyorum.

Bu, iki taraflı bir ATEŞKES olacaktır!

"İRAN'DAN 10 MADDELİK TEKLİF ALDIK"

Bunun nedeni, askeri hedeflerimizin tamamına zaten ulaşmış ve hatta aşmış olmamızdır. Ayrıca İran ile uzun vadeli BARIŞ ve Ortadoğu’da barışa yönelik kesin bir anlaşma konusunda oldukça ileri bir aşamadayız. İran’dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere edilebilir bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Geçmişteki anlaşmazlıkların büyük çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında büyük ölçüde çözülmüş durumdadır. Ancak iki haftalık süre, anlaşmanın nihai hale getirilip tamamlanmasına imkân sağlayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ve aynı zamanda Ortadoğu ülkelerini temsilen, bu uzun süredir devam eden sorunun çözüme bu kadar yaklaşmış olması benim için bir onurdur.

İlginiz için teşekkür ederim."

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı tehditleri savurarak verdiği sürenin bitmesine sadece birkaç saat kala, Pakistan Başbakanı Şerif, Trump'a "İran'a verdiği süreyi uzatması" çağrısında bulundu ve İran'dan bu kapsamda iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı açmasını istedi. Karşılıklı sert açıklamalar son ana kadar sürdü, pek çok Körfez ülkesinde alarm durumuna geçildi.

Trump'ın tehditleri dolayısıyla nükleer silah kullanımı iddiası da gündeme gelirken Beyaz Saray bunu reddetmişti.