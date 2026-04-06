Trump'tan İran açıklaması: Bütün ülke bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditleri sürüyor. Daha önce İran'a salı günü saat 20.00'ye kadar süre "tanıyan" ABD Başkanı bugünkü açıklamasında, "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Brifingde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile üst düzey askeri yetkililer de yer aldı.

İran'da düşürülen ABD uçağı ve pilotların kurtarılmasına yönelik açıklamalarda bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’dan ABD pilotlarını kurtarmak için düzenlenen operasyonlara toplam 176 askeri uçağın katıldığını açıkladı.

İran'a yönelik tehditlerini de sürdüren Trump, "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" ifadelerini kullandı. Trump "Onlarla görüşüyoruz, yarın akşama kadar süreleri var. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor, ama bekleyip göreceğiz. Şunu anlamalısınız ki, bu insanlarla 47 yıldır uğraşıyoruz" dedi.

HEGSETH: SALDIRILARIN ŞİDDETİ ARTACAK

Hegseth de burada yaptığı açıklamada, İran’a yönelik saldırılara ilişkin, "Bugün en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak. Yarın da bugünkünden yoğun olacak" ifadelerini kullandı.