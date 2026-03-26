Trump'tan İran açıklaması: Elektrik tesislerinin yıkımını 10 gün erteledik

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İran ile yürütülen temaslara ilişkin bir açıklama yaptı. Trump, İran hükümetinin talebi doğrultusunda bir enerji santraline yönelik planlanan yıkım sürecinin 10 gün süreyle ertelendiğini bildirdi.

Yeni tarihin 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (Doğu Saati) olarak belirlendiğini ifade eden Trump, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. Trump, açıklamasında, "Görüşmeler devam etmektedir ve Sahte Haber Medyası ile diğer kaynakların aksini iddia eden yanlış açıklamalarına rağmen, süreç oldukça iyi bir şekilde ilerlemektedir" ifadelerini kullandı.