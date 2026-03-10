Trump'tan İran açıklaması: "İki gün önce pes etmeleri gerekirdi"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çatışmanın "kısa süreli" olacağını vurgularken, "İki gün önce pes etmeleri gerekirdi, artık ellerinde hiçbir şey kalmadı" dedi.

ABD Başkanı Trump, Miami'de düzenlenen ve Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini bir araya getiren yıllık buluşmada İran gündemini değerlendirdi.

Trump, çatışmanın "kısa süreli olacağı" mesajını vererek, "Bazı kötü şeylerden kurtulmak için küçük bir geziye çıktık. Bunun kısa süreli bir gezi olacağını göreceksiniz. Bu iş çok çabuk bitecek" dedi.

İsrail ile birlikte kendilerinin İran'a önce saldırmalarının çok haklı gerekçelere dayandığını iddia eden Trump, aksi durumda İran'ın önce kendilerine saldıracağını ileri sürdü.

"SALDIRMASAYDIK İSRAİL YOK EDİLİRDİ"

Trump, "B-2 saldırısını yapmasaydık İsrail yok edilirdi. Bundan iki hafta sonra nükleer silaha sahip olurlardı. Eğer biz saldırmasaydık onlar bize bir hafta içinde saldıracaklardı. Yüzde 100 hazırlardı" şeklinde konuşarak, bu konuda kendisini eleştirenlere katılmadığını belirtti.

İran’a karşı birçok açıdan ciddi "kazanım" elde ettiklerini öne süren Trump, "Birçok bakımdan zaten kazandık, ancak yeterince kazanmadık. Bu tehlikeyi tamamen ve sonsuza kadar sona erdirecek nihai zaferi elde etmek için kararlı bir şekilde ilerliyoruz" yorumunu yaptı.

"İKİ GÜN ÖNCE PES ETMELERİ GEREKİRDİ"

İran'ın insansız hava araçlarını, füze kapasitesini ve donanmasını "yok ettiklerini" savunan ABD Başkanı, İran'a ait 46 gemiyi batırdıklarını anlattı.

Trump, "Ne zaman pes edeceklerini bilmiyorum, ama iki gün önce pes etmeleri gerekirdi. Ama şu anda artık ellerinde hiçbir şey kalmadı" şeklinde konuştu.