Trump'tan İran açıklaması: Nihai kararımı vermedim, ne yapacağıma dair fikirlerim var

Oval Ofis'te konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili kararını henüz vermediğini söyledi.

ABD basınının aktardığına göre; Trump, "Ne yapacağıma dair fikirlerim var" dedi ve "Nihai kararımı bir saniye önce vermeyi severim" dedi.

Trump, bir saat sonra Durum Odası'nda toplantıya gireceklerini hatırlatırken, "İsrail savaşı kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor.