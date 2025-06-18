Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trump'tan İran açıklaması: Nihai kararımı vermedim, ne yapacağıma dair fikirlerim var

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili kararını henüz vermediğini söyledi ve "Ne yapacağıma dair fikirlerim var" dedi.

Güncel
  • 18.06.2025 22:30
  • Giriş: 18.06.2025 22:30
  • Güncelleme: 18.06.2025 22:36
Kaynak: Haber Merkezi
Trump'tan İran açıklaması: Nihai kararımı vermedim, ne yapacağıma dair fikirlerim var

Oval Ofis'te konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili kararını henüz vermediğini söyledi.

ABD basınının aktardığına göre; Trump, "Ne yapacağıma dair fikirlerim var" dedi ve "Nihai kararımı bir saniye önce vermeyi severim" dedi.

Trump, bir saat sonra Durum Odası'nda toplantıya gireceklerini hatırlatırken, "İsrail savaşı kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor.

BirGün'e Abone Ol