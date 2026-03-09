Trump'tan İran açıklaması: Savaş büyük ölçüde tamamlandı, neredeyse bitti sayılır

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmesinde "Savaş büyük ölçüde tamamlandı" dedi. Trump, “Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı, neredeyse bitti sayılır. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri de yok" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü bir CBS News muhabirine yaptığı açıklamada İran’a karşı yürütülen savaşın yakında sona erebileceğini söyledi.

CBS’in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Weijia Jiang’ın aktardığına göre Trump, “Bence savaş büyük ölçüde tamamlandı, neredeyse bitti sayılır” dedi.

Jiang’ın X hesabında paylaştığı röportaja göre Trump ayrıca, “Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri de yok” ifadelerini kullandı.

Jiang’ın aktardığına göre Trump ayrıca ABD’nin, savaşın 4–5 hafta sürebileceğine dair ilk tahmininin “çok ilerisinde” olduğunu söyledi.

Trump, daha önceki açıklamasında, saldırıların 4 hafta sürebileceğini şu sözlerle dile getirmişti: “Bu her zaman dört haftalık bir süreçti. Büyük bir ülke ama dört hafta — ya da daha az sürecek."

MÜCTEBA HAMANEY HAKKINDAKİ SORUYA YANIT VERDİ: "ONA VERECEK BİR MESAJIM YOK"

Daha önce açıkça eleştirdiği İran’ın yeni Yüce Lideri Mücteba Hamaney hakkındaki soruya da yanıt veren Trump, “Onun için hiçbir mesajım yok. Hiç yok” dedi.

Trump ayrıca Hamaney’in yerine geçecek biri için aklında bir isim olduğunu, ancak bununla ilgili ayrıntı vermediğini söyledi.

İRAN'A BÖYLE SESLENDİ: "VURABİLECEKLERİ HER ŞEYİ VURDULAR, BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY DENEMESİNLER"

Weijia Jiang'in aktardığına göre ayrıca Trump, Hürmüz Boğazı'yla ilgili gemilerin şu anda geçiş yapabildiğini ancak "orayı ele geçirmeyi düşündüğünü" söyledi. Trump, İran'ı "uyararak şöyle dedi: "Vurabilecekleri her şeyi vurdular, sakın bir daha böyle bir şey denemesinler, yoksa o ülkenin sonu olur."