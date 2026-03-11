Trump'tan İran açıklaması: Vuracak hedef kalmadı, ne zaman istersem savaş o zaman bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

ABD merkezli Axios'a kısa bir açıklama yapan Donald Trump, İran ile savaşın “yakında” sona ereceğini, çünkü “hedef alınacak neredeyse hiçbir şey kalmadığını” söyledi.

Trump, “Ne zaman bitmesini istersem, o zaman bitecek” dedi.

"Savaş harika gidiyor, zaman çizelgesinin çok ilerisindeyiz" ifadelerini kullanan Trump, İran'a düşündüklerinden çok daha fazla hasar verdiklerini öne sürdü ve "Ne zaman istersem savaş o zaman sona erecek" dedi.