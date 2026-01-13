Trump'tan İran açıklaması: Yardım yolda

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin, "Katillerin ve istismarcıların isimlerini not edin. Büyük bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsız yere öldürülmesi son bulana dek İranlı yetkililerle olan tüm görüşmelerimi iptal ettim. Yardım yolda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği İran'daki protestolara ilişkin açıklama yaptı. Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İranlı yurtseverler, Protestolara devam edin, kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve istismarcıların isimlerini not edin. Büyük bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsız yere öldürülmesi son bulana dek İranlı yetkililerle olan tüm görüşmelerimi iptal ettim. Yardım yolda."