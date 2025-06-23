Trump'tan İran'da rejim değişikliği çağrısı: Neden rejim değişikliği olmasın??? MIGA!!!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da "rejim değişikliği çağrısında bulundu.

Trump'ın kendi seçim sloganı Make America Great Again (MAGA) sloganını İran'a uyarlaması dikkat çekti. Trump "MIGA!!!" (Make Iran Great Again) ifadesini kullandı.

Truth Social'dan açıklama yapan ABD Başkanı, "Rejim Değişikliği' terimini kullanmak politik olarak doğru değil, ancak mevcut İran Rejimi İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPAMIYORSA, neden bir rejim değişikliği olmasın??? MIGA!!!" dedi.

Trump daha önce "rejim değişikliği" gibi bir amaçları olmadığını söylemişti.