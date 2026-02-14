Trump'tan "İran'da rejim değişikliği istiyor musunuz?" sorusuna yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, hafta sonunu geçirmek için Florida’ya gitmek üzere uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, bir gazetecinin "İran'da rejim değişikliği istiyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Bence olabilecek en iyi şey bu olurdu" yanıtını verdi.

Trump, İran’ın ABD saldırısından kaçınmak için ne yapması gerektiği sorusuna karşılık da "Daha önce yapmaları gereken doğru bir anlaşmaya varmaları gerekir. O zaman bunu yapmayız (saldırmayız) ama biliyorsunuz, tarihsel olarak bunu yapmadılar" diye konuştu.

"İKİNCİ UÇAK GEMİSİ DE YOLA ÇIKABİLİR"

Henüz İran ile bir mutabakata varılamadığını vurgulayan Trump, bölgedeki askeri varlığın artırılabileceği sinyalini verdi. Halihazırda bölgede konuşlu bir uçak gemisi bulunduğunu hatırlatan Trump, "İkincisi de çok yakında yola çıkabilir. Eğer gerek duyarsak hazırda bekletiyoruz. Bahsettiğimiz şey büyük, çok büyük bir güç” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’da yönetimi kimin devralmasını istediği şeklindeki bir soruya ise o konuda konuşmak istemediği yanıtını verdi.