Trump'tan "İran ile ilgili karar aldınız mı?" sorusuna yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a olası saldırı konusunda "O yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var" açıklamasını yaptı.

Trump, Florida eyaletine seyahati sırasında Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin küresel enerji politikaları kapsamında Venezuela petrolünün yönlendirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hindistan geliyor ve İran'dan almak yerine Venezuela'dan petrol satın alacak" diyen Trump, bu konuda "anlaşma konseptinin" halihazırda oluşturulduğunu bildirdi.

Trump, Venezuela petrolü konusunda Çin'e de kapının açık olduğunu belirtti.

KÜBA AÇIKLAMASI

Küba'yla görüşmelere başladıklarını kaydeden Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Küba'ya yönelik ambargonun insani krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunmasına ilişkin, "İnsani kriz olması gerekmiyor. Bence onlar bize gelecek ve anlaşma yapmak isteyecekler. Böylece Küba yeniden özgür olacak" ifadelerini kullandı.

İRAN SORUSUNA YANIT

Trump, İran konusunda ise nihai karar alıp almadığı yönündeki soruya, bölgede güçlü askeri unsurların bulunduğunu belirterek yanıt verdi.

"Bunu kesin olarak söyleyemem ancak o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Umarım kabul edilebilir bir şey üzerinde müzakere ederler" diye konuşan Trump, İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini dile getirdi.

Trump, "Nükleer silahların olmadığı, herkes için tatmin edici bir müzakere anlaşması yapılabilir ve bunu yapmaları gerekir ancak bunu yapıp yapmayacaklarını bilmiyorum. Ama bizimle görüşüyorlar. Ciddi şekilde bizimle görüşüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.