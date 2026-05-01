Trump'tan İran'ın Dünya Kupası'na katılmasına destek

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir Başkanlık Kararnamesi imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ‘İran'ın Dünya Kupası'na katılacağı’ yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Bunu olumlu buluyorum. Eğer Jonny (Gianni Infantino) öyle dediyse benim için tamamdır. Bırakalım oynasınlar” ifadelerini kullandı.

Infantino'nun bu konuyu kendisine daha önce ilettiğini kaydeden Trump, FIFA Başkanı'na bu konuda istediğini yapabileceğini söylediğini hatırlattı.

GRUP MAÇLARINI ABD'DE OYNAYACAK

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını ve grup maçlarını ABD'de oynayacağını açıklamıştı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran; Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.