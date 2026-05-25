Trump'tan İran mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakere görüşmelerine ilişkin "İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak" ifadesini kullandı.

Dünya
  • 25.05.2026 14:16
  • Giriş: 25.05.2026 14:16
  • Güncelleme: 25.05.2026 14:20
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile olası anlaşmanın "ya harika ve anlamlı olacağını ya da herhangi bir anlaşma olmayacağını" belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile olası anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

"OBAMA DÖNEMİNDE İMZALANAN ANLAŞMA FELAKETTİ"

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) "felaket ve başarısız" diye niteleyen Trump, bu anlaşmanın İran'a nükleer silah yolunu açtığını, kendisinin yapacağı anlaşmanın bunun tam zıttı olacağını savundu.

Trump, "İran ile anlaşma ya harika ve anlamlı olacak ya da anlaşma olmayacak" ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, "Demokratların, sözde Cumhuriyetçilerin ve aptalların" İran ile olası anlaşmayla ilgili bilgisi olmadığını belirterek, Cumhuriyetçi Senatörler Thom Tillis, Bill Cassidy, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie gibi kendisini eleştirenlerin "yolunu kaybettiğini" savundu.

