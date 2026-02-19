Trump'tan İran toplantısı: "ABD'nin İran'a saldırısı geniş çaplı bir savaşa dönüşebilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la ilgili süreçte izlenecek adımları görüşmek üzere üst düzey danışmanlarıyla bir araya geldiği iddia edildi.

Axios'un 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Beyaz Saray'da İran'a ilişkin gelişmeleri istişare etmek üzere yapılan toplantıya, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, damadı ve gayriresmi danışmanı Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda, İranlı yetkililerle bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan nükleer görüşmelere ilişkin Trump'a brifing verildi, izlenecek yol haritası ele alındı.

Trump'a ayrıca Rusya-Ukrayna müzakereleri ve bugün yapılması planlanan Gazze Barış Kurulu toplantısı hakkında da bilgi aktarıldı.

Yetkililer, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri saldırının, ocak ayında Venezuela'da düzenlenen operasyonun aksine, haftalar sürebilecek "geniş çaplı bir savaşa" dönüşebileceği değerlendirmesinde bulundu.

RUBİO, İSRAİL'İ ZİYARET EDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, bir yandan müzakerelerin, bir yandan da gerginliğin sürdüğü İran'la ilgili görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Şubat'ta İsrail'i ziyaret edeceği belirtildi.

İsrail'in Times of Israel gazetesi, bir ABD'li yetkilinin Rubio'nun İsrail ziyaretini doğruladığını kaydetti.

Haberde, Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e gelerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunu görüşeceği aktarıldı.

Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin ardından, İsrail'in müzakerelerin çökme ihtimaline karşı hazırlıklar yaptığı ileri sürülmüştü.

İsrail Meclisindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi yetkililerinin İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı Sekreteri Shai Clapper'den güvenlik değerlendirmesi aldığı, İran'a karşı muhtemel savaşa hazırlıkların konuşulduğu aktarılmıştı.

ABD'nin İran'a olası saldırısını "yakın zamanda" başlatabileceği değerlendirmeleri üzerine Tel Aviv yönetiminin, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı'na yüksek alarm durumuna geçilmesi talimatı verildiği de bildirilmişti.

ABD, İRAN'A SALDIRIYA HAZIR

CNN'in haberinde, ABD ordusunun bu hafta sonu İran'a saldırı düzenlemeye hazır olduğu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz nihai kararını vermediği ileri sürülmüştü.