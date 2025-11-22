Trump'tan istifa edecek Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Greene'e cevap

ABD Başkanı Trump, görevinden istifa edeceğini açıklayan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Marjorie Taylor Greene'in açıklamalarına karşılık vererek, "kendi desteğini artık kaybettiği için pes ettiğini" savundu.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayında görevini bırakacağını açıklayan Cumhuriyetçilerin önemli isimlerinden Greene'e yüklendi.

Trump, bir dönem kendisine en güçlü desteği veren ancak son dönemde bazı konularda anlaşmazlık yaşayan Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Greene'in, "kendi desteğini kaybetmesi ve ön seçimleri kazanma şansı kalmadığı için pes ettiğini" savundu.

Greene için "hain" ifadesini kullanan Trump, Cumhuriyetçi temsilcinin, "en kötü Cumhuriyetçi" diye nitelendirdiği bir diğer Kongre Üyesi Thomas Massie'ye destek vermesini de eleştirdi.

ABD Başkanı, "Bazı nedenlerden dolayı onun bitmek bilmeyen telefonlarına cevap vermeyi reddettiğim için Marjorie kötüleşti. Yine de Marjorie'ye her zaman minnettar olacağım ve ülkemize yaptığı hizmetler için ona teşekkür edeceğim." yorumunu yaptı.

Öte yandan Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını da yanıtladı.

Trump, "Onu affedecek misiniz?" şeklindeki soruya, "Neyi affedeceğim? Sadece onun felsefesini paylaşmıyorum. Ön seçimlerde kazanamayacağını bildiği için istifa etti ancak kendisi iyi birisi" şeklinde yanıt verdi.

ABD'nin Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Marjorie Taylor Greene, Başkan Donald Trump ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası 5 Ocak 2026 itibarıyla Kongre'deki görevinden istifa edeceğini duyurmuştu.