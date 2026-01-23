Trump'tan JPMorgan ve CEO'suna 5 milyar dolarlık dava

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi gerekçelerle kendisine ve şirketlerine bankacılık hizmeti sunmayı durdurduğu iddiasıyla JPMorgan Chase ve bankanın Üst Yöneticisi Jamie Dimon'a 5 milyar dolarlık dava açtı.

Miami'deki mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, JPMorgan Chase'in etik kurallarına atıfta bulunularak, bankanın Trump ve bazı şirketlerine ait çok sayıda banka hesabını tek taraflı kapattığı ve bunu herhangi bir uyarı ya da çözüm önerisi sunmadan yaptığı belirtildi.

Dilekçede, Trump ve şirketlerinin JPMorgan Chase üzerinden uzun yıllar boyunca yüz milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirdiği ifade edildi. Ayrıca 19 Şubat 2021'de, herhangi bir uyarı veya gerekçe gösterilmeden Trump ve bağlı şirketlerine ait bazı banka hesaplarının 19 Nisan 2021 itibarıyla kapatılacağının bildirildiği kaydedildi.

Dilekçede, JPMorgan Chase'in bu tek taraflı kararının "siyasi ve sosyal motivasyonlar" ile bankanın "Trump'tan ve muhafazakar siyasi görüşlerinden uzaklaşması gerektiğine" dair yaklaşımından kaynaklandığı öne sürüldü.

Trump ve şirketlerinin bu süreç nedeniyle hem maddi hem de itibar açısından zarar gördüğü belirtilen dilekçede, en az 5 milyar dolar tazminat talep edildiği aktarıldı.

ABD Başkanı, 17 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Ocak protestolarının ardından kendisine bankacılık hizmeti vermeyi sonlandırdığını ileri sürdüğü JPMorgan Chase'e dava açacağını duyurmuştu.