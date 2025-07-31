Trump'tan Kanada'ya Filistin tehdidi
Kanada Başbakanı Mark Carney'in eylül ayında Filistin'i devlet olarak tanıyabileceklerini açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bu adımın Kanada ile bir ticaret anlaşmasını zorlaştırdığını söyledi.
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını söyledi.
Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımında tehditkar ifadeler kullandı.
Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak" ifadesini kullandı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.