Trump'tan Küba'ya: "Oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından esir alınmasının ardından Latin Amerika ülkelerine yönelik tehditlerini sürdürüyor. Küba hakkında konuşan Trump, "Bence oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor" dedi.

"The Hugh Hewitt Show" programına katılan Trump, Küba'ya ilişkin değerlendirmesinde ise "Bence oraya girip ortalığı patlatmak dışında bundan daha fazla bir baskı uygulamak zor. Bakın, onların tüm can damarı Venezuela'ydı. Hayatlarının tamamı Venezuela'ya bağlıydı. Petrolü de parayı da Venezuela'dan aldılar" dedi.

Trump, Havana yönetiminin mevcut koşullarda "pamuk ipliğine bağlı" olduğunu savundu.

Küba'nın çok ciddi bir krizin içinde olduğunu ileri süren Trump, "Henüz tamamen çökmüş değiller ama kendi iç dinamikleriyle buna oldukça yaklaştıklarını düşünüyorum" diye konuştu.