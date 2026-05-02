Trump'tan Küba'ya yeni tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında gerilim yaşandığı bir dönemde Küba'yı, "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak tanımladı.

Fox News'un haberine göre Trump, Florida eyaletinde yaptığı konuşmada, Küba'ya tehditte bulundu.

Küba'yı "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak savunan Trump, Küba'nın "problemleri" olduğunu iddia etti.

Trump ayrıca, "İran'dan dönerken uçak gemilerimizden belki de USS Abraham Lincoln, kıyı yakınlarında demirleyecek ve 'Çok teşekkürler, pes ediyoruz' diyecekler" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN KÜBA'YA YÖNELİK TEHDİTLERİ

Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz" demişti.

KÜBA'DA 1 MAYIS: ABD'YE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Küba'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne katılan on binlerce kişi, ABD'nin ülkeye uyguladığı ambargoyu protesto etti.

Küba Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Osnay Miguel Colina, burada yaptığı konuşmada, ABD'ye tepki göstererek, "Biz saldıran, nefret, fanatizm ya da çatışma tohumları eken bir halk değiliz. Bizler asil, iyi niyetli ve kazanımları savunmaya hazır bir halkız" ifadesini kullandı.