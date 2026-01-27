Trump'tan Maliki'nin Başbakan olma ihtimaline tepki: Bunun yeniden olmasına izin verilmemeli

ABD Başkanı Donald Trump, Irak'ta Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakan olması ihtimaline açıktan tepki gösterdi ve "Bunun yeniden olmasına izin verilmemeli" dedi.

Truth Social hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Şunu duyuyorum: Irak’ın büyük ülkesi, Nuri el-Maliki’yi yeniden başbakanlığa getirerek çok kötü bir tercih yapabilir. Maliki en son iktidardayken ülke yoksulluğa ve tam bir kaosa sürüklendi. Bunun yeniden olmasına izin verilmemeli. Onun akıl dışı politikaları ve ideolojileri nedeniyle, seçilmesi hâlinde Amerika Birleşik Devletleri artık Irak’a yardım etmeyecek ve biz yardım etmek için orada olmazsak, Irak’ın başarı, refah ya da özgürlük için sıfır şansı vardır. IRAK’I YENİDEN BÜYÜK YAPIN!"

MALİKİ ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

Irak’ta 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimleri kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi, meclisin en büyük grubu olarak eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki’yi Başbakan adayı olarak duyurmuştu. Bugün Meclis'te seçilmesi beklenen Cumhurbaşkanının en geç 15 gün içerisinde Maliki’ye hükümeti kurma görevini vermesi gerekiyor.