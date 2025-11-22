Trump'tan Mamdani'ye yeşil ışık

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir diline doladığı New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye yeşil ışık yaktı. Seçimden önce ve sonra Mamdani'ye dair türlü eleştirilerde ve hatta hakaretlerde bulunan Trump, Mamdani'yi bugün Beyaz Saray'da ağırladı. Görüşmenin ardından tutumunu değiştiren Trump, "Mamdani'nin iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum" dedi.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Trump "çok güzel bir görüşme yaptıklarını" derken sözlerine "Çok güzel bir görüşme yaptık New York'un iyi olmasını istiyoruz. Ortak yönlerimizden söz ettik. Mamdani'ye yardım edeceğiz. Anlaşmazlıklarımız olabilir ama iyi bir iş çıkaracağız" şeklinde devam etti.

Mamdani'nin Netanyahu tutuklanacak açıklamasına yönelik bir soruya ise Trump "“Onun görüşleri biraz sıra dışı. Bunlar değişecek, benim de görüşlerim zamanla değişti. Hepimiz değişiriz" dedi.

UKRAYNA KONUSU

Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'nin Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'ye ilettiği 28 maddelik barış planına da değinen Trump "Ukrayna'da barış için bir yol bulduğumuzu düşünüyoruz ama bu yolu Zelenski'nin onaylaması gerekiyor" dedi.