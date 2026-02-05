Trump'tan Minneapolis değerlendirmesi: "Daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik"

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis'te iki Amerikalının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri tarafından öldürüldüğü protestolara ilişkin, "Belki biraz daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, NBC News kanalına verdiği röportajda, Minneapolis'teki olaylara ilişkin son durumu ve düşüncelerini paylaştı.

Kendisi tarafından görevlendirilen Tom Homan'ın "700 ICE görevlisinin eyaletten ayrılacağını" açıklamasıyla ilgili "Bunu siz mi istediniz?" sorusuna Trump, önce "Evet" yanıtını verdi ancak hemen ardından bu talimatı bizzat kendisinin vermediğini ifade etti.

Minneapolis'teki olaylardan nasıl bir ders çıkardığı yönündeki soruya da Trump, "Belki biraz daha yumuşak bir yaklaşım içinde olabilirdik. Ancak yine de sert olmak zorundasınız çünkü karşı karşıya olduğumuz, gerçekten zorlu suçlular" değerlendirmesini yaptı.

Eyalet yönetimlerinin suçluları yakalaması ve suç oranlarının düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini anlatan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde "milyonlarca" yasa dışı göçmenin ülkeye geldiğini belirtti.

"Açık sınır politikası uygulayarak 25 milyon insanı ülkemize kabul ettik. Hiçbir ülkenin kabul etmeyeceği türden insanları. Onları sınır dışı ediyoruz" diyen Trump, suç oranlarının kendileri sayesinde düştüğünü savundu.

NE OLMUŞTU?

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Trump'ın görevlendirdiği sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan, yaptığı açıklamada, 700 ICE görevlisinin eyaletten ayrılacağını duyurmuştu.