Trump'tan Netanyahu'nun 2. ziyaretiyle ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Şu anda Ortadoğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor" dedi.

Florida'dan Washington'a dönen Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacakları görüşmede hangi konuların ele alınacağı yönündeki soruya Trump, "Ticaret hakkında konuşacağız ve bariz bir konu hakkında konuşacağız. O bariz konunun ne olduğunu biliyor musunuz? Sadece ortalığı yatıştırmak için ticaret yapmaya çalışmak" yanıtını verdi.

Trump, "Şu anda Ortadoğu'da susturulması gereken pek çok şey oluyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin daha önce Ortadoğu ve İran ile hiçbir sorunu olmadığını savunan Trump, "Sonra 7 Ekim oldu ve bu tamamen İran yüzündendi, çünkü biliyorsunuz ki İran kimseye para vermiyordu, çünkü parası yoktu. Şimdi ise çok parası var. Ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Yemin ederek ocakta 2. başkanlık dönemine başlayan Trump, Netanyahu ile şubatta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.