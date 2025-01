Trump'tan New Orleans açıklaması: "Ülkemizdeki suç oranı daha önce hiç görülmemiş bir seviyede"

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, New Orleans şehrinde bir aracın kalabalığa daldığı olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Trump, "Ülkemize gelen suçluların, ülkemizdeki suçlulardan çok daha kötü olduğunu söylediğimde bu ifadem Demokratlar ve yalan haber medyası tarafından sürekli olarak çürütüldü, ancak bunun doğru olduğu ortaya çıktı. Ülkemizdeki suç oranı daha önce hiç görülmemiş bir seviyede. Kalplerimiz, New Orleans Polis Departmanı'nın cesur memurları da dahil olmak üzere tüm masum kurbanlar ve sevdikleriyle birlikte. Trump yönetimi, New Orleans şehrinin bu saf kötülük eylemini soruşturması ve bundan kurtulması için gereken tüm desteği sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD'Yİ SARSAN SALDIRIDA NE OLMUŞTU?

Yerel saatle 03.15 sıralarında yılbaşı kutlamalarının sürdüğü şehrin Fransız Mahallesi olarak tanınan bölgesindeki Bourbon Caddesi'nde bir sürücü, pikap aracıyla kalabalığın arasına daldı, daha sonra aracından inerek etrafa ateş açtı. Polis ise saldırgana karşılık verdi. New Orleans Polis Şefi Anne Kirkpatrick düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin de yaralandığını belirtti. Kirkpatrick, yaralılardan 2'sinin saldırgan tarafından vurulan polis memurları olduğunu ifade etti. Saldırganın "kasıtlı bir davranış" sergilediğini belirten Kirkpatrick, "mümkün olduğunca çok sayıda insanı ezmeye çalıştığını" vurguladı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırganın polisle girdiği çatışmada öldüğünü, olayın "terör eylemi" olarak soruşturulacağını duyurdu.