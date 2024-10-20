Trump'tan New York Belediye Başkanı'na: "Hindiyi (Turkey) bu kadar çok seven bir veganla hiç karşılaşmamıştım"

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump, ismi Türkiye'den isimlerle bağlantılı 'rüşvet' suçlamasında geçen New York Belediye Başkanı Eric Adams’a yönelik ifadeleri ile gündeme geldi.

Mayor Adams gobbles up Trump’s ‘Turkey’ roast at Al Smith dinner: ‘Everyone’s laughing’ https://t.co/LsHXodtzpE — New York Post (@nypost) October 18, 2024

New York'ta düzenlenen bir bağış etkinliğinde konuşan Trump, "Hindiyi (Turkey) bu kadar çok seven bir veganla hiç karşılaşmamıştım" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

New York Belediye Başkanı Eric Adams, üst düzey bir Türk diplomat, Türk Havayolları (THY) yetkilisi ve Türk iş insanlarından rüşvet aldığı iddiası aleyhinde hazırlanan iddianamede yer almıştı.

Adams, suçsuz olduğunu savunmuş ancak savcılık devam eden soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirterek, hazırlanacak yeni iddianamede yeni isimlerinde yer alacağını, belediye başkanına ek suçlamalar getirilebileceğine dikkat çekmişti.